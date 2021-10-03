هزة أرضية بقوة 2.6 درجة بمقياس ريختر في إقليم ورزازات بالمغرب

سجل معهد المغرب للجيوفيزياء، اليوم الأحد، هزة أرضية بلغت قوتها 2.6 درجة بمقياس ريختر، في إقليم ورزازات. وبحسب بيان لشبكة المغرب للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، فإن هذه الهزة التي حدد مركزها في إقليم ورزازات، وقعت عند الساعة الثانية صباحا و34 دقيقة و46 ثانية (بتوقيت جرينيتش+1). وأضاف البيان أن الهزة سُجلت على عمق 3 كيلومترات، عند التقاء خط العرض 30.651 درجة شمالا وخط الطول 7.028 درجة غربا.