مصرع 18 شخصًا وإصابة 17 آخرين في انزلاق للتربة بعد أمطار غزيرة وسط بيرو

أدت حوادث انزلاق التربة بعد هطول أمطار غزيرة في وسط بيرو وجنوبها إلى سقوط 18 ضحية و17 جريحاً بينما ما زال 20 شخصاً مفقودين، حسب آخر حصيلة نشرها المعهد الوطني للدفاع المدني.