منقذون يسارعون لإبعاد حيتان عن تدريبات عسكرية فى اسكتلندا

يسارع منقذون لإبعاد مجموعة من الحيتان من بحيرة اسكتلندية قبل تدريبات عسكرية كبيرة يخشى دعاة الحفاظ على البيئة من أنها قد تزعج تلك الكائنات البحرية العملاقة.