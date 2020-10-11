منقذون يسارعون لإبعاد حيتان عن تدريبات عسكرية فى اسكتلندا
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منقذون يسارعون لإبعاد حيتان عن تدريبات عسكرية فى اسكتلندا

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العرب اليوم - منقذون يسارعون لإبعاد حيتان عن تدريبات عسكرية فى اسكتلندا

الحيتان
واشنطن - العرب اليوم

يسارع منقذون لإبعاد مجموعة من الحيتان من بحيرة اسكتلندية قبل تدريبات عسكرية كبيرة يخشى دعاة الحفاظ على البيئة من أنها قد تزعج تلك الكائنات البحرية العملاقة.

 

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منقذون يسارعون لإبعاد حيتان عن تدريبات عسكرية فى اسكتلندا منقذون يسارعون لإبعاد حيتان عن تدريبات عسكرية فى اسكتلندا



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