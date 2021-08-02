زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جنوب غرب الكويت

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر منطقة المناقيش جنوب غرب الكويت. وقال مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزالزل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور عبدالله العنزي وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الاثنين، "إن الزلزال حدث في تمام الساعة 11.31 صباحا بتوقيت الكويت على عمق 8 كيلومترات بباطن الأرض".