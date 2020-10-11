دلتا إعصار خطير يهدد سواحل جنوب الولايات المتحدة

أصبح ساحل خليج المكسيك فى الولايات المتحدة فى حالة تأهب قصوى، بعدما اشتدت، قوة الإعصار "دلتا" المتجه صوب الساحل الجنوبى الأمريكى، ليصبح من الفئة الرابعة وهى خطيرة للغاية.