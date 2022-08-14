وفاة 7 أشخاص جراء سيل ناتج عن فيضان نهر جنوب غربي الصين

لقي سبعة أشخاص مصرعهم جراء سيل من المياه تدفق من نهر في منطقة ترفيهية شهيرة بعد هطول أمطار جبلية في جنوب غرب الصين، حسبما ذكرته السلطات اليوم الأحد. واحتشد العمال والمتطوعون لحث الناس على مغادرة المنطقة بعد تلقي تحذير وشيك من هطول أمطار غزيرة حوالي الساعة 2:40 مساء السبت، وفقا لمصلحة إدارة الطوارئ في مدينة بنغتشو. وأفادت إذاعة الصين الوطنية بأن أحد الرجال في موقع الحادث قال إن العديد من الأشخاص جرفتهم المياه، وبينهم أطفال، عندما زاد تدفق المياه في الروافد السفلية للنهر فجأة في غضون 10 إلى 20 ثانية فقط.