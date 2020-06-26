زلزال بقوة 5ر5 درجات يضرب غرب تركيا

ضرب زلزال بقوة 5ر5 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة ولاية مانيسا غرب تركيا دون وقوع خسائر بشرية حتى الآن.وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الزلزال وقع تمام الساعة 10:21 بالتوقيت المحلي على عمق 4ر4 كيلو مترات وكان مركزه منطقة آق حيصار.وأشارت إلى أن الزلزال استمر 15 ثانية وشعر به المقاطعات والولايات المجاورة فيما لم ترد أي معلومات عن وقوع خسائر في الأرواح جراء الزلزال.