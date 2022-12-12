هزة أرضية قوية في أكادير توقظ الساكنة قبيل فجر اليوم الإثنين

ضربت هزة أرضية عنيفة صباح اليوم مدينة أكادير ونواحيها دون تسجيل ضحايا أو خسائر مادية. وخرجت ساكنة أكادير فجر يومه الاثنين 12 دجنبر2022، للشوارع بعدما تسببت الهزة في ارتجاج عنيف في البنايات والعمارات السكنية.