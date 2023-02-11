زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال غرب الهند

أعلن معهد بحوث الزلازل في الهند، اليوم السبت، وقوع هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر في ولاية "جوجارات" بشمال غرب البلاد.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن الزلزال وقع على عمق أكثر من خمسة كيلو مترات، مضيفة أنه لم ترد تقارير حتى الآن تفيد وقوع ضحايا أو خسائر مادية.