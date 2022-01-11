زلزال بقوة 67 درجة يضرب ولاية ألاسكا
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زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب ولاية ألاسكا

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العرب اليوم - زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب ولاية ألاسكا

زلزال يضرب ولاية ألاسكا
واشنطن - العرب اليوم

 ضرب زلزال، اليوم الثلاثاء، بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر، جنوب شرق نيكولسكي بولاية ألاسكا الأمريكية. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بلغت قوته 6.7 درجة وقع على بعد حوالي 91 كيلومترا (56.54 ميلا) جنوب شرق نيكولسكي بولاية ألاسكا وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي إن الزلزال كان على عمق 33 كيلومترا.

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زلزال بقوة 67 درجة يضرب ولاية ألاسكا زلزال بقوة 67 درجة يضرب ولاية ألاسكا



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