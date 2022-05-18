ارتفاع غازات الاحتباس الحراري ومؤشرات تغير المناخ الأخرى إلى مستوى قياسي في عام 2021

أسفرت الأنشطة البشرية الضارة بالبيئة عن أربعة مؤشرات رئيسية لتغير المناخ، بما في ذلك غازات الاحتباس الحراري ومستوى سطح البحر، لتصل إلى مستوى قياسي في عام 2021، وفقا لتقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) الصادر يوم الأربعاء.