رجل إطفاء يوثق مشهد الحرائق فى غابات كاليفورنيا من داخل سيارة

قام أحد رجال الإطفاء في الولايات المتحدة الامريكية بتوثيق جانب من مشهد حرائق الغابات في شمال كاليفورنيا، بكاميرا هاتفه، خلال الانتقال بسيارة الإطفاء لأحد مواقع الحرائق..