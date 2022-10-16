قتيلان في جزيرة كريت اليونانية جراء الفيضانات

قتل شخصان على الأقل في منطقة إيراكليو جراء الفيضانات غير المسبوقة التي شهدتها جزيرة كريت في جنوب اليونان، وفقا لحصيلة جديدة نشرها جهاز الإطفاء. وأمس السبت، عثر على رجل في الخمسينات من عمره ميتا في منتجع أجيا بيلاجيا، بعد أن علق داخل سيارته عندما بدأت الأمطار تهطل بغزارة في الجزيرة.