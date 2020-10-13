مقتل 9 أشخاص وتفجر ذخائر إثر اندلاع حرائق غابات شرقى أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وتفجر ذخائر شرقي البلاد إثر اندلاع حرائق غابات أثناء عمليات القتال بين الانفصاليين المدعومين من روسيا والقوات الأوكرانية.