مقتل 9 أشخاص وتفجر ذخائر إثر اندلاع حرائق غابات شرقى أوكرانيا
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مقتل 9 أشخاص وتفجر ذخائر إثر اندلاع حرائق غابات شرقى أوكرانيا

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العرب اليوم - مقتل 9 أشخاص وتفجر ذخائر إثر اندلاع حرائق غابات شرقى أوكرانيا

حرائق الغابات
كييف - العرب اليوم

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وتفجر ذخائر شرقي البلاد إثر اندلاع حرائق غابات أثناء عمليات القتال بين الانفصاليين المدعومين من روسيا والقوات الأوكرانية.

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مقتل 9 أشخاص وتفجر ذخائر إثر اندلاع حرائق غابات شرقى أوكرانيا مقتل 9 أشخاص وتفجر ذخائر إثر اندلاع حرائق غابات شرقى أوكرانيا



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