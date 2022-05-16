عاصفة غبارية ضخمة وقوية تسفر عن عدد من الضحايا والمصابين في سوريا

تعرضت محافظة دير الزور في شرق سوريا، لعاصفة غبارية ضخمة ورياح قوية، تسببت في وفاة رجل في العقد الرابع من العمر وطفله (8 سنوات) جراء سقوط جدار أحد الأبنية عليهما كما توفي شاب في قرية الحريجية بشمال دير الزور، نتيجة الاختناق، في حين استقبلت مشافي مدينة دير الزور مئات الحالات الليلة الماضية لأشخاص يعانون من ضيق التنفس هذا وجالت سيارات الإسعاف على أحياء المدينة طيلة ساعات الليل، وعملت على نقل الأشخاص المصابين بضيق تنفس شديد إلى المشافي كما أصيب 6 أشخاص نتيجة سقوط سقف منزل في قرية ابريهة بريف ديرالزور الشرقي.