نفوق ما يقرب من 400 حوت من أكبر الحيتان الاسترالية

أعلنت فرق الإنقاذ نفوق نحو 380 من الحيتان العالقة عند خليج فى تاسمانيا جنوب أستراليا، رغم الجهود المكثفة التى بذلت لمحاولة مساعدتها، كما ذكرت العربية.