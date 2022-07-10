وفاة 9 أشخاص وإصابة آخرين جراء فيضانات في ولاية نورستان شمال شرقي أفغانستان

أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأحد، بمصرع 9 أشخاص وإصابة آخرين، وذلك نتيجة فيضانات في منطقة واما الواقعة بولاية نورستان شمال شرقي أفغانستان و"قتل 9 أشخاص، وأصيب 9 آخرون، في فيضانات في كردار بمنطقة واما" وأكدت إدارة الإعلام والثقافة بولاية نورستان أن الفيضانات دمرت مئات الأفدنة من الأراضي الزراعية وجسر نورستان-كونار.