الشرطة البرازيلية تحتجز ببغاء يعمل في تهريب المخدرات
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الشرطة البرازيلية تحتجز ببغاء يعمل في "تهريب المخدرات"

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العرب اليوم - الشرطة البرازيلية تحتجز ببغاء يعمل في "تهريب المخدرات"

ببغاء يعمل في "تهريب المخدرات"
برازيليا - العرب اليوم


احتجز رجال الشرطة في شمال البرازيل ببغاء بعد مداهمة استهدفت تجار مخدرات في منطقة فيلا إيرما دولسي.

ووفقا للتقارير الواردة في الصحف البرازيلية، فقد تم تعليم الطائر لتنبيه المجرمين من عمليات الشرطة في منطقة فيلا إيرما دولسي، وهي منطقة ذات دخل منخفض في عاصمة ولاية بياوي، وذلك بالصراخ قائلا: "أمي، الشرطة".

واحتجز الببغاء الذي لم يكشف عن اسمه، بعد ظهر الاثنين 22 أبريل، عندما داهم رجال الشرطة وكرا لتجارة المخدرات يديره زوجان محليان.

وقال أحد رجال الشرطة: "لا بد أنه دُرب على ذلك، فبمجرد اقتراب الشرطة بدأ في الصراخ"، فيما وصف صحفي برازيلي الببغاء المسجون بعد أن رآه وجها لوجه، يوم الثلاثاء 23 أبريل، قائلا: "إنه مخلوق مطيع للغاية"، على الرغم من أنه أطبق منقاريه بإحكام بعد (القبض عليه)".

وأضاف الصحفي قائلا: "حتى الآن لم يطلق صوتا واحدا، إنه صامت تماما".

وأكد ألكساندر كلارك، الطبيب البيطري المحلي، عدم تعاون الببغاء مع الشرطة قائلا: "لقد جاء الكثير من ضباط الشرطة ولكنه لم يقل شيئا".

وقال المذيع البرازيلي غلوبو إن "ببغاء تهريب المخدرات"، تم تسليمه إلى حديقة حيوان محلية حيث سيمضي ثلاثة أشهر في تعلم الطيران قبل إطلاق سراحه.

وينضم الطائر إلى قائمة متنامية من الحيوانات المتورطة في تجارة المخدرات في البرازيل، رغم أن معظمها من الزواحف.

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الشرطة البرازيلية تحتجز ببغاء يعمل في تهريب المخدرات الشرطة البرازيلية تحتجز ببغاء يعمل في تهريب المخدرات



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الشرطة البرازيلية تحتجز ببغاء يعمل في تهريب المخدرات الشرطة البرازيلية تحتجز ببغاء يعمل في تهريب المخدرات



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