زلزال بقوة 5.3 يهز وسط اليونان دون أنباء عن إصابات

قالت السلطات اليونانية إن زلزالا بقوة 5.3 درجة هز البلاد اليوم السبت، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار، وقع الزلزال الساعة 10:46 بتوقيت جرينتش.

وقال معهد رصد الزلازل في أثينا إن مركز الزلزال يبعد ثمانية كيلومترات جنوب غربي بلدة جالاكسيدي.

وتعرضت المنطقة لزلازل في السابق. وقال شاهد من رويترز إنه أحس بهزة خفيفة في العاصمة أثينا التي تبعد 129 كيلومترا إلى الغرب.

وكتب أحد سكان مدينة باترا في غرب البلاد، الواقعة بمنطقة تبعد 51 كيلومترا عن مركز الزلزال، على الموقع الإلكتروني لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الهزة كانت "قوية وطويلة جدا".