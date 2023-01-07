بركان ميرابي في إندونيسيا يثور ويطلق رمادا لمسافة 300 كم

ثار بركان ميرابي في مقاطعة سومطرة الغربية بإندونيسيا لمدة تبلغ نحو 45 ثانية اليوم السبت، وانطلقت سحابة من الرماد امتدت لمسافة بلغت 300 متر فوق قمته، وفقا لمركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية.