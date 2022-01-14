زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جزيرة جاوا الإندونيسية

قال مركز المسح الجيولوجي الأميركي، الجمعة، إن زلزالاً بقوة 6.6 درجة ضرب قبالة جزيرة جاوا الإندونيسية. وغالباً ما تشهد إندونيسيا نشاطاً زلزالياً وبركانياً، بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تصطدم الطبقات التكتونية.