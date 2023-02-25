54 قتيلاً جراء فيضانات وإنهيارات البرازيل

أدت الفيضانات والانهيارات الأرضية التي نجمت عن هطول الأمطار الغزيرة في ولاية ساو باولو بجنوب شرق البرازيل في نهاية الأسبوع الماضي، إلى مقتل 54 شخصا، في حين تواصل فرق الإنقاذ البحث عن حوالى 30 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين.وبحسب السلطات المحلية في البرازيل فإنه في غضون 24 ساعة هطل في مدينة ساو سيباستياو أكثر من 680 ملم من الأمطار، أي أكثر من ضعف المعدل الشهري للمتساقطات.

وفي هذه المدينة الساحلية البالغ عدد سكّانها 90 ألف نسمة والواقعة على بُعد حوالى 200 كيلومتر من ساو باولو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، اجتاح انهيار أرضي حوالي خمسين منزلاً.