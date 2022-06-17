الأردن يُسجل 108 حرائق أعشاب جافة

سجلت السلطات الأردنية خلال الساعات الـ24 الماضية وقوع 108 حرائق أعشاب جافة. وقالت مديرية الدفاع المدني إنها "في الـ24 ساعة الماضية تعاملت مع 1267 إسعافية مختلفة في الأردن، إذ تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات". وتعاملت المديرية مع 105 حادث إنقاذ، و145 حادث إطفاء و108 حرائق أعشاب جافة.