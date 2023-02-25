زلزال بقوة 55 درجة يضرب وسط تركيا
آخر تحديث GMT14:50:37
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » بيئة عاجل

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب وسط تركيا

العرب اليوم -

العرب اليوم - زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب وسط تركيا

مقياس ريختر
أنقرة ـ العرب اليوم

 ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل منذ قليل، خبرا يفيد بوقوع زلزال وسط تركيا.

وبحسب ما نقلته الفضائية، عن مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى، ضرب الزلزال والذى بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا.

بيئة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

زلزال بقوة 55 درجة يضرب وسط تركيا زلزال بقوة 55 درجة يضرب وسط تركيا



أخبار ذات صلة

GMT 13:16 2023 السبت ,25 شباط / فبراير

54 قتيلاً جراء فيضانات وإنهيارات البرازيل
العرب اليوم - 54 قتيلاً جراء فيضانات وإنهيارات البرازيل

GMT 08:34 2023 السبت ,25 شباط / فبراير

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة كامشاتكا أقصى شرق روسيا
العرب اليوم - زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة كامشاتكا أقصى شرق روسيا

GMT 07:49 2023 السبت ,25 شباط / فبراير

هزة أرضية بقوة 4 ريختر تضرب أربيل في إقليم كردستان العراق
العرب اليوم - هزة أرضية بقوة 4 ريختر تضرب أربيل في إقليم كردستان العراق

GMT 05:35 2023 السبت ,25 شباط / فبراير

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 44218 قتيلا في تركيا
العرب اليوم - ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 44218 قتيلا في تركيا

GMT 08:58 2023 الجمعة ,24 شباط / فبراير

زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر يضرب منطقة هالماهيرا في إندونيسيا
العرب اليوم - زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر يضرب منطقة هالماهيرا في إندونيسيا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

رحمة رياض بإطلالات أنيقة وراقية منذ بداية زواجها

القاهرة ـ العرب اليوم

الفنانة العراقية رحمة رياض وزوجها الفنان الكسندر علوم يلفتان الأنظار بثنائيتهما وأناقتهما أينما تواجدا سواء في المناسبات الفنية او اللقاءات الإعلامية. وقد تصدر اسم رحمة رياض اهتمام الجمهور في اليومين الماضيين بعدما كشفت لجمهورها عن تعرضها لوعكة صحية لكنها طمأنتهم بأنها تتماثل للشفاء. وفي حين لم توضح طبيعة هذه الوعكة، أشارت بعض التقارير والمعلومات المتداولة على السوشيال ميديا بأن رحمة رياض خسرت جنينها بعدما تعرضت للإجهاض في عارض صحي مفاجئ، ما جعل الجمهور يقدمون لها عبارات الدعم والمواساة.   نستعرض معكم بهذا التقرير مجموعة من اطلالات الثنائي رحمة رياض وزوجها الكسندر علوم منذ بداية علاقتهما وصولا الى زواجهما. رحمة رياض وزوجها ألكسندر علوم بإطلالات باللون الأسود الفنانة العراقية رحمة رياض وزوجها الفنان الكسندر علوم ظ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:28 2023 الخميس ,23 شباط / فبراير

نوال الزغبي تطل على جمهورها بلوك شبابي جريء
العرب اليوم - نوال الزغبي تطل على جمهورها بلوك شبابي جريء

GMT 14:32 2023 الخميس ,23 شباط / فبراير

سلطنة عمان تفتح أجواءها للطائرات الإسرائيلية وال أبيب ترحّب
العرب اليوم - سلطنة عمان تفتح أجواءها للطائرات الإسرائيلية وال أبيب ترحّب

GMT 06:44 2023 الإثنين ,20 شباط / فبراير

تصميمات لديكورات غرف الجلوس المودرن الصغيرة لعام 2023
العرب اليوم - تصميمات لديكورات غرف الجلوس المودرن الصغيرة لعام 2023

GMT 02:15 2023 السبت ,25 شباط / فبراير

بلينكن أمام مجلس الأمن يعلن أن بوتين فشل في السيطرة على أوكرانيا
العرب اليوم - بلينكن أمام مجلس الأمن يعلن أن بوتين فشل في السيطرة على أوكرانيا

GMT 08:44 2023 الجمعة ,24 شباط / فبراير

تراجع الإقبال على الصحف الورقية في السودان
العرب اليوم - تراجع الإقبال على الصحف الورقية في السودان

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 00:20 2017 الأربعاء ,31 أيار / مايو

8 أشياء غريبة يُمكن حدوثها بعد ذروة الجماع
العرب اليوم - 8 أشياء غريبة يُمكن حدوثها بعد ذروة الجماع

GMT 14:41 2015 الأحد ,22 آذار/ مارس

تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل
العرب اليوم - تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل

GMT 14:12 2015 الثلاثاء ,17 آذار/ مارس

الزعتر يحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات
العرب اليوم - الزعتر يحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات

GMT 11:21 2018 الأربعاء ,27 حزيران / يونيو

الجريمة الالكترونية ومخاطرها المتعددة
العرب اليوم - الجريمة الالكترونية ومخاطرها المتعددة

GMT 15:48 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايو

قانون الضريبة الجديد قانون جباية بامتياز
العرب اليوم - قانون الضريبة الجديد قانون جباية بامتياز

GMT 02:19 2017 الثلاثاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

الغوريلا "إشى" تتجول في الغابات النيجيرية بحثًا عن شريك
العرب اليوم - الغوريلا "إشى" تتجول في الغابات النيجيرية بحثًا عن شريك

GMT 23:52 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسان

استقرار سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأميركي الإثنين
العرب اليوم - استقرار سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأميركي الإثنين

GMT 15:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

انضمام سولانكي وكوك لقائمة منتخب إنجلترا لمواجهة البرازيل
العرب اليوم - انضمام سولانكي وكوك لقائمة منتخب إنجلترا لمواجهة البرازيل

GMT 00:52 2017 الإثنين ,10 إبريل / نيسان

هناء الرملي تكشف عن مواقع مجهولة تسوّق أدوية غير مرخّصة
العرب اليوم - هناء الرملي تكشف عن مواقع مجهولة تسوّق أدوية غير مرخّصة

GMT 03:24 2017 الأربعاء ,15 آذار/ مارس

"طوب الفينيل" آخر صيحة في ورق الحائط المنزلي يمكن استخدامه في جميع أنحاء البيت
العرب اليوم - "طوب الفينيل" آخر صيحة في ورق الحائط المنزلي يمكن استخدامه في جميع أنحاء البيت

GMT 02:21 2016 السبت ,28 أيار / مايو

شايلي كوماري تواجه سخرية قاسية بسبب عيونها المنتفخة وتشتهر بالضفدع
العرب اليوم - شايلي كوماري تواجه سخرية قاسية بسبب عيونها المنتفخة وتشتهر بالضفدع

GMT 01:51 2017 الأربعاء ,05 تموز / يوليو

عرض مسرحية "ليلة من ألف ليلة" في المسرح القومي الثلاثاء
العرب اليوم - عرض مسرحية "ليلة من ألف ليلة" في المسرح القومي الثلاثاء

GMT 08:10 2019 السبت ,20 إبريل / نيسان

اكتشاف جديد يبعث الأمل بمنع تدهور "الحيوانات المنوية"
العرب اليوم - اكتشاف جديد يبعث الأمل بمنع تدهور "الحيوانات المنوية"

GMT 06:14 2019 الأحد ,03 شباط / فبراير

السيارات الطائرة بين الخيال العلمي والحقيقة
العرب اليوم - السيارات الطائرة بين الخيال العلمي والحقيقة

GMT 21:03 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسان

ريال مدريد الإسباني يقهر بايرن ميونخ الألماني بهدفين
العرب اليوم - ريال مدريد الإسباني يقهر بايرن ميونخ الألماني بهدفين

GMT 15:34 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسان

مُنتَج جديد يُعالج تجاويف الأسنان دون أيّ حشوات ويُشجعّ "المينا" على النموّ
العرب اليوم - مُنتَج جديد يُعالج تجاويف الأسنان دون أيّ حشوات ويُشجعّ "المينا" على النموّ

GMT 18:34 2018 الأحد ,11 آذار/ مارس

إدارة نادي الرائد تكافيء الفريق بعد الفوز على فريق أحد
العرب اليوم - إدارة نادي الرائد تكافيء الفريق بعد الفوز على فريق أحد

GMT 23:38 2013 الخميس ,18 إبريل / نيسان

توكيلات من موظفي ماسبيرو لوقف قرار لائحة الأجور الجديدة
العرب اليوم - توكيلات من موظفي ماسبيرو لوقف قرار لائحة الأجور الجديدة

GMT 18:44 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبر

بحيرة "أوزون غول" في طرابزون التركية تستقبل 800 ألف سائح خلال 2017
العرب اليوم - بحيرة "أوزون غول" في طرابزون التركية تستقبل 800 ألف سائح خلال 2017

GMT 02:50 2017 الأربعاء ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

آيتن عامر تؤكّد أنها توقعت النجاح الكبير لمسلسل "الطوفان"
العرب اليوم - آيتن عامر تؤكّد أنها توقعت النجاح الكبير لمسلسل "الطوفان"

GMT 13:54 2017 الإثنين ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

وثائق بريطانية تكشف عن مؤامرة لاغتيال حسني مبارك
العرب اليوم - وثائق بريطانية تكشف عن مؤامرة لاغتيال حسني مبارك

GMT 15:24 2017 الجمعة ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

مقتل 235 شخصًا وإصابة 109 آخرين في هجوم للمتطرّفين استهدف مسجدًا في سيناء
العرب اليوم - مقتل 235 شخصًا وإصابة 109 آخرين في هجوم للمتطرّفين استهدف مسجدًا في سيناء
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab