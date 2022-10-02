13 قتيلا و3 مفقودين حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في فنزويلا

ارتفع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة التي هطلت في فنزويلا خلال الأسبوعين الماضيين إلى 13 قتيلا، بعد أن أكدت السلطات المحلية أمس السبت مصرع 3 أشخاص آخرين وسببت الأحوال الجوية السيئة دمارا في عدد من ولايات الدولة، مثل تاتشيرا (غرب)، حيث عثرت السلطات يوم الجمعة على جثة تاسعة لمجموعة من 10 أشخاص جرفتها منذ أسبوع فيضانات في واد ببلدة لوباتيرا.