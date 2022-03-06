قتلى وجرحى جراء إعصار قوي ضرب أيوا الأميركية
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قتلى وجرحى جراء إعصار قوي ضرب أيوا الأميركية

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العرب اليوم - قتلى وجرحى جراء إعصار قوي ضرب أيوا الأميركية

إعصار
واشنطن - العرب اليوم

 قال مسؤولون إن إعصارا قويا أسفر عن مقتل 6 أشخاص، بينهم طفلان، وإصابة 4 آخرين في ولاية أيوا الأمريكية ليل السبت ولم يتم تأكيد الإعصار الواضح في مقاطعة ماديسون بولاية أيوا من قبل دائرة الأرصاد الجوية الوطنية، لكن خبراء الأرصاد الفيدراليين قالوا إن صور الأضرر تشير إلى أن الإعصار كان من فئة "EF3" وقال ديوجينيس أيالا، مدير وكالة إدارة الطوارئ في مقاطعة ماديسون، في مؤتمر صحفي، إن جهود البحث والإنقاذ توقفت مؤقتا، وطلب من المتطوعين الحضور في الصباح للمساعدة في تحديد ما إذا كان هناك المزيد من القتلى أو الجرحى.

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قتلى وجرحى جراء إعصار قوي ضرب أيوا الأميركية قتلى وجرحى جراء إعصار قوي ضرب أيوا الأميركية



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