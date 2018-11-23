مدني العاصمة المقدسة يطبق خطة الطوارئ والأمطار

طبقت إدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة اليوم, خطة الطوارئ والأمطار المعدة مسبقاً، تضمنت نشر الوحدات في الميادين المحددة احترازياً بعد تلقي مركز التحكم والتوجيه تحذيراً متقدماً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة يفيد بهطول أمطار مصحوبة بزوابع رعدية على أجزاء من العاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف, أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة طبقت خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار حيث تم نشر فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقا احترازيا, وتم تمرير البلاغ للجهات المساندة للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارئ لدى الجهات المعنية, ومباشرة عدة بلاغات احتجاز بداخل تجمعات للمياه جرى التعامل معها .

وأفاد أن البلاغات تركزت في كل من المغمس والشرائع والحسينية وحي الشهداء والزاهر وشارع الحج كذلك وجود تجمعات للمياه في بعض الأحياء حيث تمت مباشرة عدد من حالات احتجاز المركبات في منطقة المغمس جرى التعامل معها من قبل وحدات الإنقاذ .

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه الكهرباء والابتعاد عن الأجسام المتحركة والغير ثابتة عند هبوب الرياح ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة والابتعاد عن مسارها راجين السلامة للجميع .