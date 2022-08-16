أعلن المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، أن زلزالا بلغت شدته 4.7 درجة على مقياس ريختر ضرب، اليوم الثلاثاء، قبالة سواحل جزر "ديناجات"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.