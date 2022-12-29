ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الفلبين إلى ٣٣

تواصل السلطات عمليات البحث للعثور على 20 شخصا على الأقل في أعقاب أمطار غزيرة هطلت في عطلة عيد الميلاد، وتسبّبت بفيضانات وحوادث انزلاق للتربة في عدة مناطق، وسط البلد وجنوبه، على ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب".

أودى انزلاق للتربة جنوب الفلبين، الخميس، بحياة شخص وتسبب بفقدان ثلاثة آخرين، ما رفع حصيلة الضحايا إلى 33 على الأقل في البلاد التي تشهد فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة.