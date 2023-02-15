إدارة الكوارث التركية تؤكد أن الهزات الارتدادية أدت إلى تغير المواقع 7.3 متر

أعلنت إدارة الكوارث الطبيعية التركية "آفاد"، اليوم الأربعاء، أنه حتى الآن حصلت 3 آلاف و858 هزة ارتدادية منذ وقوع زلزال فجر يوم الاثنين الماضي.