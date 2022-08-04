إخلاء 500 ألف شخص ياباني من منازلهم بسبب الفيضانات والسيول

أمرت السلطات اليابانية نحو 500 ألف شخص بإخلاء منازلهم في شمال اليابان، اليوم الخميس، بسبب الأمطار الغزيزة والفيضانات التي غمرت بعض المناطق وقالت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث اليابانية إن الأوامر صدرت لنحو 500 ألف شخص بإخلاء مناطق نيجاتا وإيشيكاوا وياماجاتا، حيث وصل مستوى الأمطار في بعض المناطق إلى 560 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة، أي 2.5 ضعف كمية الأمطار التي تهطل عادة في شهر أغسطس بأكمله.