الفيضانات تُغرق المناطق الأثرية في إيطاليا والسلطات تجلي السياح

قالت صحيفة التليجراف، إن السلطات المحلية في إيطاليا قامت بإغلاق المناطق الأثرية الشهيرة في مدينة بومبي وأجلت زيارات السائحين إليها بسبب مياه الفيضان، التي أغرقت شوارع فينيسيا وبعض المقاطعات المجاورة بالكامل أمس الاثنين.

ووجهت السلطات سكان روما إلى البقاء في منازلهم، وتجنب السفر حيث ذكر أن 15 شخصًا على الأقل أصيبوا بجروح في العاصمة بالقرب من نابولي.

كما تم إجلاء السياح الذين غمرتهم الأمطار من ميدان سان مارك بعد أن اجتاحت العواصف الضارية إيطاليا.

يذكر أن السلطات كانت قد الإيطالية توقف خدمات النقل المائي في جميع أنحاء البندقية، حيث غمر 75 % من وسط المدينة بارتفاع 156 سم عن المعتاد، في وقت مبكر من بعد ظهر أمس الإثنين، وهو أعلى مستوى للمياه بالمدينة منذ عام 2012.

وشوهد السكان والزوار غارقين في المياه المرتفعة، والتي وصلت حتى منتصف قامة الإنسان واقفًا، في ساحة سان ماركو قبل أن يصدر رئيس البلدية أوامر بإخلاء المنطقة.

وقامت الشرطة بإجلاء الأطفال أولًا إلى أماكن آمنة بينما انتظر السائحين الذين تقطعت بهم السبل لنقلهم إلى مناطق مرتفعة.