الأردن يرصد زلزالا آخر جنوبي تركيا بقوة 7.5 ريختر

سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية بعد ظهر اليوم الاثنين، زلزالا آخر بقوة 7.5 ريختر مركزه جنوبي تركيا.

وقال رئيس المرصد المهندس غسان سويدان إن الزلزال الأول المسجل في تمام الساعة 1.25 بعد الظهر بتوقيت عمان وقع على عمق 10 كيلومترات، ويبعد عن عمان 685 كيلو مترا.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين، إقامة ممر جوي؛ لتمكين فرق البحث والإنقاذ من الوصول إلى المنطقة المتضررة من الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وخلف مئات القتلى والمصابين.

ونقل تليفزيون (إيه نيوز) التركي عن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار قوله: "قمنا بتعبئة طائراتنا لإرسال فرق طبية وفرق بحث وإنقاذ إلى منطقة الزلزال".