زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب ضواحي العاصمة الكرواتية زغرب

ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجات ضواحي العاصمة الكرواتية زغرب، اليوم الثلاثاء وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مركز الزلزال يبعد 42 كيلومترا جنوب شرق زغرب، وكان على عمق 5 كيلومترات هذا ولم تتحدث المعلومات الأولية عن سقوط ضحايا أو خسائر في البنى التحتية.

المصدر: نوفوستي