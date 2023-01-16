عاصفة جديدة تضرب كاليفورنيا

تعرضت كاليفورنيا التي ضربتها العواصف لمزيد من الرياح والأمطار والثلوج اليوم ، مما أثار مخاوف من حدوث فيضانات، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وجعل السفر محفوفًا بالمخاطر.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن زخات من الأمطار مصحوبة برياح عاتية بدأت في الشمال وانتشرت جنوبا، مع توقع المزيد من العواصف يوم الأحد والاثنين.

وبحسب موقع poweroutage.us، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 68 ألف عميل في وقت متأخر من الصباح.

تم إصدار تحذيرات من فيضانات للمنطقة الواقعة شمال خليج سان فرانسيسكو، بما في ذلك مقاطعات مارين ونابا وسونوما وميندوسينو.

في الجنوب، تم نشر تحذيرات لأجزاء من المقاطعات بما في ذلك سان ماتيو وسانتا كروز، حيث تم إخلاء مجتمع فيلتون جروف الصغير على طول نهر سان لورينزو.