هزة أرضية بقوة 4 درجات يضرب مدينة فيض آباد الأفغانية

أعلن المركز القومي الأفغاني لعلوم الزلازل اليوم الأربعاء، تسجيل هزة أرضية شدتها أربع درجات بمقياس ريختر جنوب شرق مدينة "فيض آباد" عاصمة إقليم بدخشان الذ يقع شمال شرق أفغانستان.

وأوضح المركز - في تغريدة على موقع "تويتر"، أنه تم رصد الهزة الأرضية على بعد 82 كيلومترا جنوب شرق مدينة "فيض آباد" عند خط عرض 36،53 درجة وخط طول 71،15 درجة وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أي تقارير بقوع أضرار أو خسائر مادية جراء الهزة الأرضية.