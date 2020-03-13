نشب حريق هائل في منطقة التجمع الخامس نتج عن السيول التي ضربت مصر فجر اليوم كأول خطوة لعاصفة منخفض التنين التي من المتوقع أن تستمر حتى يوم السبت القادم.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لإحدى عقارات التجمع الخامس الذي تخرج منه النيران والذين قالوا إنها ناتجة عن ماس كهربائي من الأمطار.

وناشدت الحكومة جميع المواطنين بعدم الخروج يومي الخميس والجمعة، إلا للضرورة القصوى؛ وذلك بسبب الطقس السيئ غير المسبوق.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بتعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وفقاً للتقرير الذي تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذي أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجاري وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.