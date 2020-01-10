مصر تنفي الأنباء عن غرق المحافظات الساحلية
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مصر تنفي الأنباء عن غرق المحافظات الساحلية

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العرب اليوم - مصر تنفي الأنباء عن غرق المحافظات الساحلية

أمطار على المدن الساحلية
القاهرة - العرب اليوم

نفى مجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، ما تم تداول من أنباء عن غرق المحافظات الساحلية بمياه البحار نتيجة التغيرات المناخية، وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن وزارة الموارد المائية والري أكدت أنه "لا صحة لغرق أي من المحافظات الساحلية بمياه البحر، وأن كافة المحافظات الساحلية مؤمنة بشكل كامل ضد التغيرات المناخية الطارئة".

وأوضحت أنه تم تنفيذ حزمة من المشروعات لحماية الشواطئ المصرية من التآكل بتكلفة وصلت إلى 380 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2019/ 2020، وذلك في إطار حماية السواحل المصرية من التآكل الناجم عن التغيرات المناخية.

وتابعت الوزارة أنه تم تنفيذ حزمة من المشروعات في نطاق المحافظات الساحلية المختلفة على البحر المتوسط، حيث نفذت أعمال بمبلغ 217 مليون جنيه في نطاق محافظة الإسكندرية تضمنت مشروعات حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولى من بئر مسعود حتى المحروسة)، وكذلك مشروع استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة، ومشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل، إلى جانب مشروع تدعيم وتطوير أعمال الحماية لقلعة قايتباى.

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مصر تنفي الأنباء عن غرق المحافظات الساحلية مصر تنفي الأنباء عن غرق المحافظات الساحلية



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