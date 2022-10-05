مصادر أمنية هندية تؤكد مصرع 10 وفقدان 18 في انهيار جليدي في جبال هملايا

أفادت مصادر أمنية هندية، اليوم الأربعاء، بمصرع 10 أشخاص على الأقل بانهيار جليدي في الجانب الهندي من جبال هملايا.

وقالت الشرطة الهندية، في أحدث حصيلة لها، إن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا مصرعهم في جبال هملايا، فيما لا يزال 18 شخصاً في عداد المفقودين، عقب انهيار جليدي تعرّضت له مجموعة من متسلقي الجبال.