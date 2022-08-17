زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب الفلبين

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، اليوم الأربعاء، وقوع زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر بمقاطعة "سوريجاو ديل نورت" بجنوب البلاد.وذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية، أن الزلزال وقع على عمق 129 كيلومترا، مضيفة أنه لا يتوقع حاليا وقوع هزات ارتدادية للزلزال.

وكان زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب مناطق واسعة من جزيرة "لوزون" الشهر الماضي؛ ما تسبب في مصرع 11 شخصا وتدمير مئات المنازل والمباني.