الثلوج تغطي أعلى جبل في سلطنة عمان

أظهرت لقطات مصورة قمة جبل شمس، الواقع في ولاية الحمراء في محافظة الداخلية، في سلطنة عمان، مغطاة باللون الأبيض، بعد تساقط الثلوج بكثافة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية العمانية، وصلت درجة الحرارة إلى درجتين مئويتين تحت الصفر على جبل شمس وهو أعلى جبل في عمان.

يذكر أنه من النادر أن تغطي الثلوج هذه القمة التي يبلغ ارتفاعها 3000 متر (9842 قدما) فوق مستوى سطح البحر، وفق وكالة سبوتنيك.

وأدنى درجة حرارة مُسجلة كانت في شهر يناير 2015، حيث بلغت 9.7 درجة تحت الصفر منذ بدء الرصد في 2003.