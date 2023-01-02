ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الفلبين إلى 49 شخصا

ذكرت الوكالة الوطنية في الفلبين للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها أن حصيلة قتلى الفيضانات التي اجتاحت أجزاء من البلاد، خلال موسم عيد الميلاد، ارتفعت إلى 49 شخصا.



وأوضحت الوكالة - في تقرير، أوردته قناة (إيه بي إس- سي بي إن) الفلبينية، اليوم الأحد، أن غالبية الوفيات تم تسجيلها في "شمال مينداناو"، مضيفة أن 16 شخصا آخرين أصيبوا وفُقد 22 شخصا بسبب الفيضانات.



وقدرت الوكالة الفلبينية الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بقيمة 1.13 مليار بيسو فلبيني، في حين بلغت قيمة الأضرار في القطاع الزراعي بأكثر من 243 مليون بيسو فلبيني.



وأشارت الوكالة إلى أن أكثر من 553 ألف شخص تضرروا جراء الفيضانات، لافتة إلى أن نحو 41 ألف شخص من المتضررين يمكثون خارج مراكز الإيواء، فضلا عن تضرر 9 طرق و3 "كباري" أغلبها في منطقة "ميماروبا".



يذكر أن الفلبين تُصنف بأنها واحدة من بين أكثر الدول عرضة لتداعيات تغير المناخ، حيث حذر العلماء من أن العواصف تزداد قوة على البلاد كلما ارتفعت درجة حرارة العالم.



في سياق آخر.. ذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أن السلطات في البلاد أعلنت، اليوم، تسجيل 85 إصابة جراء انفجارات الألعاب النارية خلال احتفالات العام الجديد، ما يرفع الحصيلة المسجلة منذ 21 ديسمبر إلى 137 إصابة.



وأضافت الشبكة أن معظم المصابين الجدد من الرجال وتتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17 عاما، مشيرة إلى أن الإصابات تتألف من الحروق وإصابات بالعيون والأطراف.



وأفادت إحصاءات وزارة الصحة بأن الإصابات المسجلة خلال احتفالات العام الجديد تقل عن تلك المسجلة خلال احتفالات العام الماضي.