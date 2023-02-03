زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر يضرب منطقة شينجهاي الصينية

أعلنت وسائل إعلام صينية، عن وقوع زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر يضرب منطقة شينجهاي، اليوم الجمعة.

وفي سبتمبر الماضي، لقى 21 شخصا على الأقل مصرعهم بعد أن ضرب زلزال جنوب غربي الصين، بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر.حينها تسببت الهزة الأرضية في قطع خطوط الاتصالات السلكية واللاسلكية وانهيارات أرضية جبلية أدت إلى "أضرار جسيمة".



وأعادت الكارثة الأخيرة إلى الأذهان ذكرى الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 8 درجات، وضرب محافظة ونتشوان في شمال غربي سيتشوان عام 2008، وأودى بحياة 70 ألف شخص، وتسبب في دمار واسع النطاق.