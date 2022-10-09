ارتفاع عدد القتلى جراء انهيار جليدي شمال الهند إلى 27 شخصاً

انتشلت فرق الإغاثة، اليوم الأحد، عشر جثث جديدة لمجموعة من المتسلقين جراء انهيار جليدي شمال الهند، وتستمر عمليات البحث والإنقاذ لليوم السادس تواليا في موقع الانهيار الجليدي بالقرب من قمة "دروبادي كا داندا 2".

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن معهد "نهرو" لتسلق الجبال في الهند قوله إنه تم حتى الآن انتشال 27 جثة، تم إحضار 21 منها إلى منطقة "أوتاركاشي" لتسليمها إلى أسرهم وأشار المعهد إلى أنه تم التعرف على جميع الجثث التي تم إحضارها إلى "أوتاركشي" بولاية "أوتاراخند" شمالي البلاد، بينما ما يزال اثنان من المتسلقين في عداد المفقودين.