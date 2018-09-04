مقتل 14 شخصًا جراء فيضانات وعواصف في فيتنام

لقي 14 شخصاً مصرعهم جراء الفيضانات والعواصف التي ضربت شمال ووسط فيتنام اليوم.
وذكرت وسائل إعلام فيتنامية أن العاصفة المدارية وصلت المنطقة في 29 أغسطس الماضي، مما تسببت في هطول أمطار غزيرة ووقوع فيضانات، حيث تم تسجيل تسع حالات وفاة بالإضافة إلى فقدان ثلاثة في إقليم ثانه هوا، الأكثر تضرراً من الفيضانات، في حين سجلت كل من أقاليم هوا بينه ولاي شاو لان جسون وسون لا وين باي حالة وفاة في كل منها.
ويعد شهر أغسطس أحد الشهور الأصعب التي تمر على فيتنام بسبب العواصف الاستوائية.
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شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا
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