حرائق كاليفورنيا تهدد أشجار السيكويا العملاقة الأكبر فى العالم

حريق هائل خرج عن نطاق السيطرة فى حديقة يوسمايت الوطنية بولاية كاليفورنيا لمدة 3 أيام يهدد أشجار السكويا العملاقة، وقالت حديقة يوسمايت الوطنية أمس إن الحريق، الذى تم الإبلاغ عنه فى ممر واشبورن..