مصرع 105 أشخاص علي الأقل بسبب البرد القارس في أفغانستان

أعلنت وزارة إدارة الكوارث الأفغانية مصرع 105 أشخاص على الأقل بسبب موجة البرد القارس الذى تجتاح البلاد هذا الشتاء، متوقعة ارتفاع عدد القتلى فى الأسبوع المقبل.

وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الأربعاء، أن الطقس البارد تسبب أيضا في نفوق نحو 70 ألف رأس ماشية في مختلف أرجاء البلاد.

ووفقا لإدارة الأرصاد الجوية في أفغانستان، انخفضت درجات الحرارة في البلاد إلى سالب 28 درجة مئوية، وهو أقل بكثير من متوسط درجة الحرارة في البلاد.

وتفاقم تأثير الشتاء القارس بسبب تعطيل توزيع المساعدات للأسر الضعيفة بسبب الحظر المفروض على النساء العاملات في منظمات الإغاثة غير الحكومية في البلاد، وفقا للوكالة.

ويعد توفير الغذاء ومتطلبات المعيشة الأساسية الأخرى له أهمية قصوى للسكان المحليين الذين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة خلال فصل الشتاء.