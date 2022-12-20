 زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب ولاية كاليفورنيا الأميركية

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قوته 6.4 درجة بمقياس ريختر ضرب مقاطعة هومبولت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ، دون أنباء فورية عن خسائر مادية أو بشرية نتيجة الزلزال. وأضاف المركز الأمريكي – بحسب قناة “سي إن إن” الأمريكية ، اليوم الثلاثاء ، أن مركز الزلزال وقع على بعد 7.5 ميلاً جنوب غرب مدينة “فيرنديل” ، لكنه لم يشر إلى مزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

ذكرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أنه لم تكن هناك تهديدات بتسونامي في أعقاب الزلزال.