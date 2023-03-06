زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تونجا

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر تونجا مساء اليوم .

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال كان على عمق 266 كيلومترا تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 17.97 درجة جنوبا وخط طول 174.94 درجة غربا، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.