هزة أرضية خفيفة بقوة 3.8 درجة تضرب سوريا

أعلنت محطات شبكة الرصد الزلزالي في سوريا، اليوم الأحد 5 مارس، تسجيل هزة أرضية خفيفة بقوة 3.8 ريختر، على عمق 16 كم، وتبعد 56 كم شمال غرب مدينة تدمر.

وجاء في بيان مركز الزلازل: "تم تسجيل هزة أرضية خفيفة بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر وعمق 16 كم الساعة 09:25 بالتوقيت المحلي تبعد مسافة 56 كم شمال غرب مدينة تدمر".

ويوم الجمعة الماضية، رصد هزة أرضية بلغت شدتها 3.1 درجة على مقياس ريختر ضربت شمال مدينة اللاذقية على بعد 56 كم.

ومن جانبه، أعلن المركز في تصريحات سابقة أن عدد الهزات الارتدادية التي سجلت منذ 6 فبراير الماضي وحتى اليوم 3 مارس بلغ 3867 هزة ما بين خفيفة ومدمرة.